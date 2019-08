Опознайте Федерер и Джокович за 60 секунди

On the Clock and on time! @DjokerNole's favourite things in under 60 seconds...#USOpen pic.twitter.com/0qaFVRfI3o — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

Роджър Федерер и Новак Джокович споделиха в забавни 60-секундни интервюта кои са любимите им неща. Световният №1 Джокович посочва Цървена звезда като любимия си футболен отбор, а швейцарецът логично споменава името на Базел - тима от родния си град. Ноле казва, че любимият му предмет в училище е бил историята, а Роджър посочва спорта. А на въпроса кой е най-забавният играч в тура, двамата отговорят по един и същ начин: “Не знам”. Вижте какво още споделиха в рубриката On the Clock двамата тенис титани, които в Ню Йорк в момента преследват титлата на US Open.