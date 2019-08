Моторни спортове Ник де Врийс с полпозишън в първото състезание от Ф2 на "Спа" 30 август 2019 | 19:08 - Обновена 0



копирано

"Good job guys, thank you!"



Short and sweet message from de Vries, just like his lap #BelgianGP #F2 pic.twitter.com/5XEVCZfiAc — Formula 2 (@FIA_F2) August 30, 2019 Лидерът в генералното класиране на Формула 2 Ник де Врийс ще стартира от полпозишън в първото състезание на белгийската писта "Спа" от Формула 2. Втори на старта ще потегли протежето на Макларън Серхио Сете Камара, а трети – пилотът от академията на Рено – Джак Ейткин. Синът на легендарния Ф1 шампион Михаел Шумахер – Мик ще стартира шести за своя отбор Према зад дуото на Карлин Нобухару Мацушита и Люис Делетрас. Съотборникът на Мик Шумахер – Шон Гелел претърпя инцидент при последната си квалификационна обиколка и се заби в бариерите на пистата, което наложи появата на червени флагове. RED FLAG



Gelael pushes too hard on his final lap of qualifying #BelgianGP #F2 pic.twitter.com/qsWjiXAEAW — Formula 2 (@FIA_F2) August 30, 2019 Основният противник на Де Врийс за титлата Николас Латифи не успя да намери скоростта на автомобила си и завърши квалификацията с 11-о време.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 144

1