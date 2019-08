39-годишният Валверде спечели седмия етап на Вуелтата

Представителят на домакините Алехандро Валверде спечели седмия етап на колоездачната Обиколка на Испания, а колумбиецът мигел Анхел Лопес излезе на лидерската позиция в генералното класиране. Това бе 12-та етапна победа за Валверде от досегашните му участия на Вуелтата.

39-годишният Валверде атакува 150 метра преди края на финалното изкачване по 183-километровия планински етап от Онсе Мас дел Коста и финишира пръв за 4:34:11 минути. Той изпревари с по-малко от секунда Примож Роглич от Словения и с 6 секунди завършилия трети Мигел Лопес от Колумбия, а четвърти се нареди неговия сънародник Найро Кинтана. Мигел Анхел Лопес е лидер с общо време 28:19:13 часа, на 6 секунди пред словенеца Примож Роглич и на 16 пред Валверде.

Etapa 7 - Stage 7 | #LaVuelta19



Vive el último kilómetro de la victoria de @alejanvalverde gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Alejandro Valverde's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/B8KWZujjM8