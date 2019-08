Тенис Ето кога се завръща Дел Потро 30 август 2019 | 18:26 - Обновена 0



Juan Martin Del Potro will play @IntrumSthlmOpen and will make his comeback in the Swedish capital.



Delpo won the tournament in 2016 and 2017. — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) August 30, 2019 Турнирът в шведската столица ще се проведе от 14 до 20 октомври. Дел Потро е шампион в Стокхолм през 2016 и 2017 година. Бившият №3 в света Хуан Мартин Дел Потро ще се завърне в тура след поредната си контузия на турнира от категория ATP 250 в Стокхолм през октомври. Заради травма на коляното 30-годишният аржентинец пропусна US Open, като за последно игра на “Уимбълдън”. Дел Потро е шампион на US Open през 2009 година, а през миналия сезон достигна до финала в Ню Йорк.Турнирът в шведската столица ще се проведе от 14 до 20 октомври. Дел Потро е шампион в Стокхолм през 2016 и 2017 година. 0



