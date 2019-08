Бивш играч на Леверкузен и Хамбургер с опасност за живота след тежка катастрофа

Емир Спахич, който е бивш капитан на националния отбор на Босна и Херцеговина, е пострадал при автомобилна катастрофа, потвърдиха от футболната федерация на балканската страна.

"Ситуацията е сериозна. Има опасност за живота на Спахич", се казва в съобщението. Малко по-късно се появи нова информация, която гласи, че играчът вече не е с опасност за живота, но състоянието му остава тежко.

Emir Spahic suffered serious chest & head injuries as a passenger in a car accident last night near his home in Herzegovina. He is said to be stable now and has been transported by helicopter to the capital for further treatment. I wish him all the best. pic.twitter.com/b5mjSmDuHb