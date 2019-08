Тенис На US Open 2019 се случи нещо невиждано от половин век 30 август 2019 | 17:52 - Обновена 0



Metallica drummer Lars Ulrich with his pro-tennis player dad, Torben Ulrich, in the mid 1970s. pic.twitter.com/ti3zdvlyg3 — Groovy History (@GroovyHistory) July 10, 2018 За последно такова нещо се е случвало в първото издание на турнира в “Оупън ерата” (1968). Тогава за третия кръг се класират “дядовците” Панчо Сегура (47), Панчо Гонсалес (40) и Торбен Улрих (39). Любопитен факт за последния е, че той е баща на барабаниста на Metallica Ларс Улрих.

Three 37-and-over players are in #USOpen 3R for 1st time since 1st @USOpen of Open Era in 1968.



2019: @RogerFederer (38), @Feliciano_Lopez (37), Paolo Lorenzi (37)



1968: Pancho Segura (47), Pancho Gonzales (40), Torben Ulrich (39) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) August 30, 2019 Друг интересен факт, свързан с US Open 2019 е, че за първи път от 2001 година в Ню Йорк до третия кръг достигнаха повече непоставени, отколкото поставени тенисисти: 17-15. Освен това за първи път от 2006 година на US Open до третия кръг достигат петима играчи извън Топ 100 на световната ранглиста - Алексей Попирин, Денис Кудла, Доминик Кьопфер, Паоло Лоренци и Хьон Чон. There are more unseeded players (17) than seeded players (15) in #USOpen 3R for 1st time since tournament went from 16 to 32 seeds in 2001.



