Тенис Кори Гоф като Курникова - на 15 години в третия кръг на US Open 30 август 2019 | 17:18



Coco Gauff (15 years, 178 days) is the youngest player in the draw.



She is trying to become the youngest player to reach the third round @usopen since 1996 (Kournikova).



Players to win a match @usopen before their 16th birthday: pic.twitter.com/gDm840nP1o — WTA Insider (@WTA_insider) August 29, 2019 В третия кръг Гоф ще играе с действащата шампионка Наоми Осака (Япония).



Тийнейджърката Кори Гоф стана най-младата тенисистка в третия кръг на US Open след рускинята Анна Курникова през 1996 година. Коко Гоф надви снощи унгарката Тимеа Бабош с 6:2, 4:6, 6:4 във втория кръг на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк. В момента Гоф е на 15 години и 178 дни. През 1996 Курникова е на 15 години и 93 дни.

