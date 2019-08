Тенис Кой е Камил Майхржак, следващото препятствие пред Григор Димитров 30 август 2019 | 16:30 0



23-годишният поляк, който заема 94-ото място в световната ранглиста, изживява своите най-добри дни на корта. Във време, в което заслугата за възхода на полския тенис се приписва на Хуберт Хуркач, Лукаш Кубот, Магда Линет и изгряващата звезда на Ига Швьонтек, Камил често остава извън първите страници и заглавията. Той достига до №7 в ранглистата за юноши преди пет години и триумфира със златото на Младежките олимпийски игри в китайския град Нанкин. Вдига трофея при юношеските двойки на US Open през 2013 г. и в ранните си дни на корта записва успехи над Матео Беретини, Тейлър Фриц, сънародника си Хуркач, Даниил Медведев и Андрей Рубльов. Сега всички са пред него в световната ранглиста.



Майхржак обаче знае, че пътят не е лесен и дава всичко от себе си. Преди два сезона дебютира в топ 200, а през тази кампания вече е сред първите сто. Набиращият скорост поляк взе първата си ATP победа в Нюпорт през настоящата година, а този месец достигна най-високото си класиране в ранглистата – 94-ото място.



Състезаващият се предимно в „Чалънджър“ тура тенисист вече има известен опит и в турнирите от Големия шлем. Записа „мейджър“ дебюта си на Australian Open, но се отказа поради схващане в първи кръг срещу Кей Нишикори. На Уимбълдън отново премина през квалификациите, но силите му не стигнаха срещу опитния Фернандо Вердаско.



Сега, с известна доза късмет, Майхржак намери място сред 128-те в основната схема на US Open. Той загуби последния кръг от пресявките срещу Иля Ивашка, но отказването на Милош Раонич му даде шанс, а полякът го грабна с две ръце.



23-годишният тенисист надделя в две маратонски петсетови битки. Николас Хари не успя да го спре на старта, макар да водеше със сет, и бе елиминиран след 3:40 ч. игра. Пабло Куевас сякаш изглеждаше в по-добра позиция срещу Камил във втория кръг, тъй имаше аванс от 2-1 сета, но получи болки в бедрото и това отчасти го възпрепятства по пътя към успеха. Майхржак реализира обрат след повече от три часа на корта и записа най-доброто си класиране в турнирите от Шлема. Време е да стане ясно дали полякът може да поддържа високия си интензитет в продължение на няколко поредни двубоя.

За самия него е сбъдната мечта само да играе любимия си спорт, който започва да практикува в академията на семеен приятел. „И двамата ми родители са учители, така че не очаквах да стана професионален тенисист. Изглеждаше така, сякаш нямахме достатъчно средства, за да мога да играя тенис, но някак успях да го направя“.

Майхржак се радва на периодични успехи в „Чалънджър“ тура, като активът му там е 92 успеха и 72 загуби. Тази година той записа 29 победи и 12 поражения в по-ниската верига и стигна до два трофея – във Франция и Чехия.



Интересното е, че Камил достига първия си „Чалънджър“ финал през 2015 в мароканския град Мохамедия, по пътя към който надиграва Марко Чекинато. Впоследствие става ясно, че италианецът е обвинен, че е използвал информация, която не е публично достъпна, за да си осигурява приходи от спортни залози, както и в манипулиране на резултата от мача за собствена изгода.



Бившият полуфиналист от Ролан Гарос, който тогава е 82-и в световната ранглиста, е абсолютен фаворит срещу 338-ия Майхржак, но губи четвъртфинала с 1-6 4-6. Нищо не предвещава нередности, но правителствената агенция, която регулира хазарта в Италия, открива, че двама души са заложили сериозна сума за победа в два сета за поляка с коефициент 7 към 1. Интересното е, че това са Рикардо Акарди, който е приятел от детството на Чекинато, и баща му Фабрицио.

Италианският тенисист преди това разкрил пред Акарди, че загубил от залози на футболни мачове и искал да си върне печалбата, като уговори свой собствен мач. Дори си купил билет за връщане в Италия още преди да е изиграл мача си срещу Майхржак. Всичко това властите откриват в чат на Чекинато с приятеля му в приложението WhatsApp.



Италианската тенис федерация наказва бившия №16 през 2016 г. с отнемане на правата му в продължение на 18 месеца и глоба от 40 000 евро. Впоследствие санкцията е намалена на 12 месеца и 20 000 евро, тъй като става ясно, че в крайна сметка самият тенисист е нямал лична изгода от уговарянето на резултата от двубоя. Накрая федерацията изпуска срок по делото и наказанието е напълно отменено, а така Чекинато се измъква и продължава кариерата си. Майхржак също не е засегнат по никакъв начин, като дори няма представа за случващото се.



Историята остава в миналото, а днес Камил се изправя пред поредното си голямо препятствие. Григор Димитров се класира за третия кръг на US Open без игра, след като Борна Чорич се отказа поради разкъсване на мускул в гърба. В първия си мач пък топ тенисистът ни надигра Андреа Сепи в четири сета и общо е бил на корта в продължение на 2:42 часа. Майхржак пък се бори в продължение на общо 6:57 часа в срещите с Хари и Куевас.



Ефективност на първи и втори сервис, солиден форхенд от основната линия и чести излизания на мрежата – на тези компоненти от играта разчита следващият съперник на Григор Димитров, чийто идол е Новак Джокович. Любимият удар на Майхржак е „дропшот“, така че е съвсем възможно често да прибягва до този елемент в играта си. В същото време споделя, че се чувства най-комфортно на твърда настилка, макар любимият му турнир да е Уимбълдън.



23-годишният поляк напълно показа, че на хард няма да е лесен опонент за никого. И в двата си мача от основната схема до този момент Камил е спечелил над 70% от точките на първи начален удар и над 60% на втори сервис. Допуснал е общо 15 двойни грешки и е реализирал 22 аса. Направил е общо 67 непредизвикани грешки срещу 82 уинъра. За сравнение, Григор Димитров реализира 46 завършващи удара при 54 непредизвикани грешки срещу Сепи.



Майхржак е повече от уверен и е сигурен, че се доближава до нивото на повечето състезатели в турнира.



„Всяка победа потвърждава моята теза, че всеки може да бъде надигран. С изключение на тенисистите, които са най-високо на върха, всички останали играем на почти еднакво ниво“, каза Камил пред полската печатна агенция в Ню Йорк.



