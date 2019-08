Моторни спортове Куартараро с най-добро темпо в първия ден от MotoGP теста на "Мизано" 30 август 2019 | 13:41 - Обновена 0



копирано





Маркес и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу имаха по три мотора на разположение. Тест пилотът на конструктора Шефан Брадъл също бе на трасето с две версии на мотора. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо все още изпитваше силни болки от контузията в гърба си и прекрати рано тестовия си ден. Day 1 done here at the Misano Test. A productive day for @marcmarquez93 and the team with a lot of laps done and the third fastest time of the day.



Plan. Rest. Go again tomorrow. pic.twitter.com/ixLngfD6YH — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 29, 2019 Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро и неговият съотборник Франко Морбидели завършиха първия ден от официалния MotoGP тест на италианската писта "Мизано" на първите две места. Двамата бяха разделени от едва 0.023 сек, а лидерът в шампионата Марк Маркес на третото място бе на две десети зад тях.Маркес и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу имаха по три мотора на разположение. Тест пилотът на конструктора Шефан Брадъл също бе на трасето с две версии на мотора. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо все още изпитваше силни болки от контузията в гърба си и прекрати рано тестовия си ден. Куартараро и Морбидели не са изпробвали нови части на "Мизано". Целта на французина бе да намери правилните настройки на мотора за предстоящата Гран При на Сан Марино, а на протежето на Валентино Роси – да намери по-стабилно сцепление от гумите на Michelin. Four Yamaha riders in the top five on day one!



Here's what they had to say! #MisanoTest | https://t.co/oXpq8QyDA0 — MotoGP™ (@MotoGP) August 29, 2019 Дуото на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес изпробваха втора версия на двигателя за сезон 2020, като първата бе тествана на чешката писта "Бърно". Винялес и Доктора завършиха деня на четвърта и пета позиции, с което всичките четири мотора на Yamaha влязоха в топ 5. Конструкторът бе подготвил и подобрена изпускателна система, подобна на тази на Suzuki, както и карбоново шаси и карбоново покритие на предните спирачки. Доктора имаше три мотора в гаража си, а Винялес тестваше и още един мотор с промени по предните аеродинамични елементи. Пилотът на Ducati Андреа Довициозо се качи на мотора си следобед. Сутринта той премина изследвания, за да бъде сигурно, че е в състояние да кара след тежкото си падане на "Силвърстоун", заради което бе и приет в болница. Съотборникът на Дови Данило Петручи кара с различни промени по електрониката на мотора си. Тест пилотът на италианския тим Микеле Пиро изпробва нови части на шасито и нови настройки по електрониката. Check out our gallery from day one of the #MisanoTest!



GALLERY | https://t.co/v0VsdWUfq5 pic.twitter.com/O4mgpkYmHo — MotoGP™ (@MotoGP) August 29, 2019 Колкото до времената за обиколка на "Мизано", от КТМ могат да се похвалят с шесто за Пол Еспергаро и осмо място за Йоан Зарко. Двамата пилоти работеха по настройките на машините си за предстоящото състезание, но намериха и време да изпробват нови части за двигателя и шасито си. Следобед на пистата излезе и тест пилотът на КТМ Дани Педроса. Последният победител в MotoGP Алекс Ринс претърпя инцидент със своя Suzuki мотор на завой номер 8 на "Мизано", а съотборникът му Жоан Мир се завърна след контузия и завърши теста девети, на 0.767 сек от Куартараро. В Aprilia заложиха на подготовка за състезанието в Сан Марино и Алейш Еспераго и Андреа Яноне работиха по настройките на мотора. Michelin предоставиха на MotoGP отборите същите видове гуми, които са подготвили за състезанието в средата на септември.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 99

1