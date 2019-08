Тенис Симона Халеп отпадна, 15-годишната сензация Кори Гоф продължава 30 август 2019 | 10:47 0



Това е поредно разочарование за румънката на US Open, след като в предишните две години тя отпадаше още в първия кръг на турнира.



Халеп започна уверено и спечели първия сет с 6:2, но след това американката намери верния ритъм и с чести излизания на мрежата успя да обърне развоя на мача след 6:3 във втория сет и 7:4 в тайбрека на третия решителен сет.



Това е първа победа за американката над тенисистка от топ 10, а в третия кръг тя ще срещне друга румънка - Сорана Кърстя, която победи Альона Болсова Задионов с 3:6, 6:4, 6:2.

"Днес изобщо няма вдъхновение, но се борих. След като успях да се върна в сета, си помислих, че ще спечеля. Понякога обаче нещата не се развиват така. Разочарована съм. Имах очаквания към себе си да бъда уверена и да усещам играта. Днес обаче бе различно. Бях много близо. Имах мачбол. Но понякога се случва да загубиш", коментира Халеп.



Все пак бившата №1 отдаде заслуженото на съперницата си=



"Тя игра много добре. Наистина заслужаваше да спечели, понеже даде всичко от себе си и не мислеше за вероятността да загуби. През цялото време вярваше на 100%", добави румънката.



Сензацията на турнира - 15-годишната тийнейджърка Кори Гоф, се класира за третия кръг след победа над унгарката Тимеа Бабош с 6:2, 4:6, 6:4.



Американката е най-младата състезателка, достигнала до третия кръг в Ню Йорк от 1996 година насам.



В следващата фаза тя ще срещне световната номер 1 и защитаваща титлата си Наоми Осака.

Coco Gauff to face reigning champion Naomi Osaka in the third round! Young fire it's gonna be tomorrow #USOpen pic.twitter.com/H08ISSZrtw — Joy Ojeabulu (@Euphoria_Sticks) 30 август 2019 г. Деветата в схемата Арина Сабаленка от Беларус напусна турнира след загуба от Юлия Путинцева с 3:6, 6:7(3).







