Коукалова призна танците за спорт

Do tanení pípravy Stardance jsme s Martinem naskoili v polovin ervence. Mluvil v té dob vdy o tancování jako o form “vrcholového” sportu. Neodporovala jsem mu, ale v duchu jsem si myslela své. Tanec a vrcholový sport? Nyní, kdy máme za sebou více ne sto hodin trénink, musím ped taneníky smeknout. Fyzická zát a as s úsilím, které tomu obtují, jsou naprosto srovnatelné s vrcholovým sportem. To mu nyní sama potvrdit. @stardancecz , #stardance10

