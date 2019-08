Тенис Надал продължава на US Open без игра 30 август 2019 | 03:36 - Обновена 0



Рафаел Надал се класира за третия кръг на турнира от Големия шлем US Open в Ню Йорк без игра. Съперникът на испанеца във втори кръг Танаси Кокинакис се отказа от участие заради болки в дясното рамо. Мачът помежду им трябваше да се изиграе тази нощ. Schedule update:



Thanasi Kokkinakis has withdrawn from the US Open and Nadal will advance via walkover.



The Cilic/Stebe match has been moved to the 2nd night match in Arthur Ashe Stadium.



: https://t.co/VDHOwg5t2j pic.twitter.com/qkmqeFKc4p — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019 Съперник на Надал в следващия кръг ще бъде победителят в мача между сънародника му Фернандо Вердаско и корееца Хьон Чун.

