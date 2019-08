Лека атлетика Кирт хвана “последния влак” за диамантения трофей 30 август 2019 | 00:10 0



It's new champions galore here tonight in Zurich!



Huihui Lyu led the women's Javelin from the very start.



Despite a fightback from runner up @thatjavelingirl it's Lyu who takes her first ever Diamond Trophy!#ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/qcb1c4eUG3 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 В същата дисциплина при жените диамантения трофей спечели китайката Хуихуи Лю с 66.88 метра.



There was yet another big performance on this incredible night in Zurich!



Lijiao Gong was on the ropes against Chase Ealey after her 19.68m PB.



But Gong responded with an huge world lead and meeting record of 20.31m for her third Diamond Trophy in a row!#ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/5jElYQuzdy — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 В тласкането на гюле при дамите се наложи световната шампионка от Лондон 2017 Лиао Гонг с постижение №1 в света за сезона и рекорд на турнира от 20.31 м. Тя спечели третия си пореден диамантен трофей.



На 3000 м стийпълчейз при жените победата заслужи Беатрис Чепкоеч с 9:01.71 минути.



A brave run from @joshuacheptege1 is rewarded!



He sped off from the start in the men's 5000m and hung on for a great win in 12.57.41.



It's a PB but more importantly a Diamond Trophy for the Ugandan! #ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/wE5pgEItLK — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 На 1500 метра при жените победата грабна Сифан Хасан с 3:57.08 минути. На 5000 м при мъжете пък се наложи угандиецът Джошуа Чептегей с личен рекорд от 12:57.41 минути.



She takes the women's 1500m title with a brilliant last lap, winning it with 3.57.08! #ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/nCMCB6pjM1 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 Водачът в световната ранглиста за сезона в хвърлянето на копие направи шампионски шести опит от 89.13 метра в Цюрих и така си осигури диамантения трофей в дисциплината, след като изоставаше в класирането преди последното си излизане в сектора. Той изпревари в последния момент Чао-Цун Чен, който постигна 89.05 м още в първия си опит. Германецът Андреас Хофман се нареди трети с 87.49 метра.В същата дисциплина при жените диамантения трофей спечели китайката Хуихуи Лю с 66.88 метра.В тласкането на гюле при дамите се наложи световната шампионка от Лондон 2017 Лиао Гонг с постижение №1 в света за сезона и рекорд на турнира от 20.31 м. Тя спечели третия си пореден диамантен трофей.На 3000 м стийпълчейз при жените победата заслужи Беатрис Чепкоеч с 9:01.71 минути.На 1500 метра при жените победата грабна Сифан Хасан с 3:57.08 минути. На 5000 м при мъжете пък се наложи угандиецът Джошуа Чептегей с личен рекорд от 12:57.41 минути.

