Загуба и болки за Анди Мъри в Майорка

It was great to have you at the #rafanadalacademy, we hope to see you soon pic.twitter.com/1wMwCu3PgY — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 29, 2019 Първоначално той приклекна край основната линия и сякаш се бе хванал за оперираната област на тазобедрената става, но след това се оказа, че има проблеми с левия крак. Мъри най-вероятно е получил отделни крампи, защото продължи двубоя. Нямаше обаче сили да се бори максимално за успеха и загуби в тайбрек на третата част, след като водеше в сетовете. Запитан след двубоя какви са проблемите му, Анди отговори: „Много съм изморен и съм схванат. Искаше ми се да изиграя повече мачове, но успях да бъда конкурентен в два двубоя. Трябва да се подобря физически“. Британецът отпадна в първите кръгове на Мастърса в Синсинати и в турнира от сериите ATP 250 в Уинстън-Сейлъм след завръщането си на сингъл за първи път, откакто се оперира през януари. Той реши да възвръща нивото си на по-ниско равнище. Така за пръв път от 2004 г. насам Анди играе в „Чалънджър“ тура и записа успехи над Имран Сибил и 115-ия в света Норберт Гомбош. Сега за 32-годишния британец предстои участие на турнира в Жухай от сериите ATP 250, а след това се е записал за надпреварите в Пекин и Антверпен. TennisKafe.com Анди Мъри изглеждаше изтощен в края на двубоя си от осминафиналите на „Чалънджър“ турнира Rafa Nadal Open и отпадна. Бившият №1, който постигна две поредни победи в надпреварата, провеждаща се в академията на Рафаел Надал в Майорка, отстъпи пред 240-ия в света Матео Виола с 6-3 4-6 6-7(3). В третия сет срещу италианеца трикратният шампион от Големия шлем получи медицинска помощ, като още във втората част изпита проблеми.

