Ечевария подобри 24-годишен рекорд на Педросо

Great end to a great competition this year#ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/4FLn9pSdSb — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 Световният първенец в овчарския скок Сам Кендрикс триумфира с диамантения трофеяй с 5.93 метра. Европейският шампион от Берлин 2018 Арманд Дуплантис (Швеция) се нареди втори с 5.83 м, а европейският първенец в зала Пьотр Лисек (Полша) и американецът Кол Уолш разделиха третата позиция с по 5.83 м. Световният шампион в скока на дължина в зала от Бирмингам 2018 Хуан Мигел Ечевария “препарира” конкурентите си още в първия си опит на Диамантената лига в Цюрих и си осигури победата и трофея с 8.65 метра (-0.5 м/сек). Постижението на 21-годишния кубински талант е най-добър резултат в света за сезона, рекорд на турнира и рекорд на Диамантената лига. Ечевария подобри 24-годишния рекорд на турнира на легендарния си сънародник Иван Педросо, който беше 8.60 метра.Южноафриканецът Рушвал Самай зае втората прозиция с 8.20 м (0.0), а трети със същия резултат остана ямайският скачач Теджей Гейл. Световният шампион от Лондон 2017 Луво Манионга (РЮА) остана четвърти с 8.19 м.Световният първенец в овчарския скок Сам Кендрикс триумфира с диамантения трофеяй с 5.93 метра. Европейският шампион от Берлин 2018 Арманд Дуплантис (Швеция) се нареди втори с 5.83 м, а европейският първенец в зала Пьотр Лисек (Полша) и американецът Кол Уолш разделиха третата позиция с по 5.83 м.

