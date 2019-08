Вавринка и Медведев прескочиха вторите си препятствия в Ню Йорк

Шампионът през 2016 година Стан Вавринка (Швейцария) се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под номер 23 Вавринка пласира 19 аса и спечели срещу французина Жереми Шарди с 6:4, 6:3, 6:7(3), 6:3. Шарди допусна цели 49 непредизвикани грешки в двубоя и това се оказа ревашащо.

