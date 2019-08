Лека атлетика Европейски рекорд прати Вархолм на второ място във вечната световна ранглиста на 400 м/пр 29 август 2019 | 23:06 - Обновена 0



UNBELIEVABLE!! @kwarholm and @_Kingben_ have an almighty battle and it's the Norwegian who wins the men's 400m hurdles with a stunning 46.92!



European record

Meeting record

Diamond League record

2nd fastest time in history



.@GoSydGo is stunned!



The youngster has shocked the world again to take the women's 400m hurdles Diamond Trophy with 53.86!#ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/4D9fRYsnF2 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 Диамантения трофей на 400 метра с препятствия при жените извоюва световната рекордьорка за девойки Сидни Маклафлин с 52.85 секунди.

Световният и европейски шампион на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм няма спирка през този сезон. За трети път през 2019 година норвежецът бяга под европейския рекорд. Вархолм спечели диамантения трофей в Цюрих с резултат от 46.92 секунди. Така той стана първият европеец със слизане под 47 секунди и излезе на второ място във вечната световна ранглиста. Преди него е само световният рекордьор Кевин Йънг (САЩ) с 46.78 секунди. Постижението на Вархолм е също рекорд на турнира, рекорд на Диамантената лига, лично постижение и най-добър резултат в света за сезона. Предишният европейски рекорд на Вархолм беше 47.12 секунди от Диамантената лига в Лондон през юли. Рекордът на турнира пък беше 47.10 секунди на замбиеца Самюел Матете от далечната 1991 година.Американецът Бенджамин Рай също постигна личен рекорд от 46.98 секунди за второто място и така се изравни на трета позиция във вечната световна ранглиста с катареца Абдерахман Самба. Тази вечер пък за първи път в историята двама състезатели слязоха под 47 секунди в едно състезание. Трети във финалното бягане завърши Кайрън Макмастър (Британски вирджински острови) с 48.58 секунди.Диамантения трофей на 400 метра с препятствия при жените извоюва световната рекордьорка за девойки Сидни Маклафлин с 52.85 секунди.

