Лека атлетика Безмилостна Милър-Уибо на 200 метра 29 август 2019 | 22:26 - Обновена



11th on the all-time list, what a run from the defending trophy holder! #ZurichDL #DLFinal pic.twitter.com/5I5CmQD10V — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 29, 2019 Европейската шампионка от Берлин 2018 Дина Ашър-Смит (Великобритания) завърши втора с личен рекорд за сезона с 22.08 секунди, а олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 Илейн Томпсън (Ямайка) се нареди трета с 22.44 секунди. Четвъртото място зае европейската рекордьорка и двукратна световна шампионка Дафне Схипърс (Холандия) с 22.46 секунди.



Олимпийската шампионка на 400 метра от Рио де Жанейро 2016 Шоне Милър-Уибо спечели втори пореден диамантен трофей на 200 метра. Бахамката триумфира на финалния турнир в Цюрих с 21.74 секунди (-0.4 м/сек) - постижението й е най-добър резултат в света за сезона, нов рекорд на Диамантената лига, нов национален рекорд и лично постижение. С този резултат тя излезе на 11-о място във вечната ранглиста на дисциплината, като дели тази позиция с още три атлетки. За победата си бахамката заслужи и чек от $50 000.Европейската шампионка от Берлин 2018 Дина Ашър-Смит (Великобритания) завърши втора с личен рекорд за сезона с 22.08 секунди, а олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 Илейн Томпсън (Ямайка) се нареди трета с 22.44 секунди. Четвъртото място зае европейската рекордьорка и двукратна световна шампионка Дафне Схипърс (Холандия) с 22.46 секунди.Сребърната медалистка на 400 метра от Лондон 2017 Салва Аид Насър (Бахрейн) беше абсолютно безапелационна в бягането на една обиколка и заслужи втори пореден диамантен трофей с 50.24 секунди.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 281

