Тенис Наоми Осака стигна третия кръг на US Open 29 август 2019 | 21:30 0



копирано

Защитаващата титлата си Наоми Осака (Япония) се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис . Поставената под номер 1 Осака победи без Магда Линете (Полша) с 6:2, 6:4 за 71 минути. Японката взе първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част тя преодоля колебливо начало и изоставане от 0:3 и стигна до обрат. Tunnel vision @Naomi_Osaka_ kept her eyes on the prize to defeat Linette 6-2, 6-4 and head into round three.#USOpen pic.twitter.com/ONu1Q5CZOf — Tennis Channel (@TennisChannel) August 29, 2019 Каролина Мухова пък е съперницата на Серина Уилямс в трети кръг. Чехкинята спечели труден мач срещу Су-Уей Хсие с 6-1 4-6 7-6(2). Мария Сакари обърна Пън Шуай след 6-7(5) 6-4 6-2 и така си осигури двубой със световната №2 Ашли Барти. Двете играха на четвъртфиналите в Синсинати и тогава австралийката се оказа победителка. Анастасия Севастова преодоля Ига Швьонтек след 3-6 6-1 6-3, а Унс Жабур обърна Алиаксандра Саснович след 3-6 6-4 6-2 и продължава срещу Каролина Плишкова. Фиона Феро надделя над Кристина Младенович с 6-4 6-7(3) 6-3.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 232 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1