Кантона взе награда и изригна: Скоро ще живеем вечно

"Скоро науката ще може да спре стареенето на клетките и ние ще можем да живеем вечно. Единствено инцидентите, престъпленията и войните ще продължат да ни убиват. За съжаление, престъпленията и войните ще се умножават. Обичам футбола. Благодаря ви", заяви Кантона в странната си реч, която предизвика бурни реакции в социалните мрежи.



Наградата на президента на УЕФА са получавали големи футболни личности като Йохан Кройф, Боби Чарлтън, Боби Робсън, Франц Бекенбауер, Пауло Малдини и Дейвид Бекъм.

Wins the 2019 UEFA President's Award... Gives bizarre cryptic speech to confuse everyone in attendance.



Eric Cantona, ladies and gentlemen pic.twitter.com/qNgZB0cFoW — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2019 Легендарният бивш нападател на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона получи наградата на президента на УЕФА Александър Чеферин, която традиционно се връчва по време на гала вечерта, предшестваща началото на същинския нов сезон в Шампионската лига."Скоро науката ще може да спре стареенето на клетките и ние ще можем да живеем вечно. Единствено инцидентите, престъпленията и войните ще продължат да ни убиват. За съжаление, престъпленията и войните ще се умножават. Обичам футбола. Благодаря ви", заяви Кантона в странната си реч, която предизвика бурни реакции в социалните мрежи.Наградата на президента на УЕФА са получавали големи футболни личности като Йохан Кройф, Боби Чарлтън, Боби Робсън, Франц Бекенбауер, Пауло Малдини и Дейвид Бекъм.

