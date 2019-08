Ван Дайк е по-добър от Меси и Роналдо за изминалата година

"Първо трябва да благодаря на своите съотборници. Без тях нямаше да постигна нищо от това, което постигнах през последната година. Също така - на семейството си. Пътят бе дълъг. Работих здраво и се гордея с това. Щастлив съм, че получавам тази награда и изкачвам още един връх. Като млад футболист, идолът ми беше Роналдиньо. Той беше мой идол, но има много други хора, които са ми помогнали по пътя ми. Благодаря на всички тях", заяви щастливият Ван Дайк.

Ето и подреждането на десетте най-добри играчи и техните точки:



1. Вирджил ван Дайл - 305 точки

2. Лионел Меси - 207 точки

3. Кристиано Роналдо - 74 точки

4. Алисон - 55 точки

5. Садио Мане - 51 точки

6. Мохамед Салах - 49 точки

7. Еден Азар - 38 точки

8. Матейс Де Лихт - 27 точки

8. Френки де Йонг - 27 тчоки

10. Рахийм Стърлинг - 12 точки

Virgil van Dijk awards and trophies 2018/19:



UEFA Champions League

UEFA Super Cup

UEFA Men's Best Player award

PFA Player of the Year

Liverpool fans' Player of the Year

Liverpool players' Player of the Year

Premier League Team of the Season

Champions League Team of the Season

pic.twitter.com/w48IcdsTYh