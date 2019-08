Тенис Украинско "дерби" в четвърти кръг на US Open 29 август 2019 | 20:09 0



Украинската надежда Даяна Ястремска преодоля сравнително лесно съпротивата на шведката Ребека Петерсон с 6:4, 6:1 за 67 минути игра. Така 19-годишната тенисистка си осигури любопитен сблъсък със своята доста по-успешна сънародничка, поставената под номер 5 Елина Свитолина.

First winner of @usopen First Thursday is @D_Yastremska in straight sets! She thought she had lost the point, headed back to the baseline and then heard the chair call GSM! Next up: Svitolina. pic.twitter.com/nSwE2PivHV — TennisAtlantic (@TennisAtlantic) August 29, 2019

На другите съоръжения в комплекса Цян Ван от Китай срази Алисън ван Уйтвайк от Белгия с 7:5, 6:4. Тунизийката Онс Жабур приключи Саснович от Беларус с 3:6, 6:4, 6:2.



Младата американка София Кенин продължи възходящото си развитие през последните седмици и елиминира германката Лаура Зигемунд със 7:6(4), 6:0.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

