Шчесни: Играх с най-добрия вратар в момента, а сега съм съотборник с най-великия такъв

Вратарят на Ювентус Войчех Шчесни определи съотборника си Джанлуиджи Буфон за най-добър играч на поста си в света. Вратарят на Ливърпул Алисон според него пък е номер 1 в момента.

"Играх с най-добрия вратар в света - Алисон. Той беше мой ученик в Рома. Сега съм в отбор с най-добрия вратар на всички времена - Джанлуиджи Буфон“, заяви Шчесни пред “Скай спорт”.

Wojciech Szczesny: “I had the best goalkeeper in the world, Alisson Becker, as my understudy at Roma and now I have the best goalkeeper of all time [Gianluigi Buffon] backing me up at Juventus." pic.twitter.com/8hrTF2xDQs