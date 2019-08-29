Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА-София и Левски

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БГ Футбол
Георги Кабаков ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА-София и Левски в неделя. Припомняме, че Етър пусна жалба срещу пловдивчанина след двубоя с Ботев (Враца), загубен от "болярите" с 1:2 преди няколко дни. Ето съдийските назначения за двубоите от осмия кръг в efbet Лигата:
30 август, петък 18:00 часа
ПФК Черно море - ПФК Дунав
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев
30 август, петък 20:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
31 август, събота 18:00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Мартин Живков Богдев
31 август, събота 20:30 часа
ФК Етър - ПФК Берое
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
1 септември, неделя 15:00 часа
ФК Витоша - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Иван Захариев Вълчев
1 септември, неделя 17:45 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Валентин Желев Добрев
1 септември, неделя 20:30 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Костадинов Иванов
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(Гост) 15
отговор
Хайде, Гришата пак започна със старите ловешки номера, добре известни ни от деветдесетте години. Съдии, подкупи, хванати играчи и прочие. Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
Ловепедерлаков---грухняков Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Говед..ата си сложиха съдия Рейтинг: 2 1
(Гост) 12
отговор
Всичко, което не е среща с Антверпен е добре, че от онази последната ни остана етикета "идиотите на Европа" завинаги. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Честито на кърджалийци с тоя съдия Петър Костадинов загубата ни е в кърпа вързана Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Ве4е съм Темелко и сам ребрандиран ловешки продажник само Литекс цска Рейтинг: 1 2
(Гост) 8
отговор
Гостите ще излязат ли с екипите на Галатасарай - техните събратя, а на полувремето в съблекалнята ше побиват главите в килимчетата да помолят Аллахата за помощ Рейтинг: 0 0
(Гост)
Млъкни микренец Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Боко Харам и Ислямска държава да прочистят секБтор... нека подпишем петицията Рейтинг: 2 5
(Гост)
Знаем че са от вашата вяра,нали ДПС е собственик на ловешкия катун. Рейтинг: 2 2
(Гост) 6
отговор
Дербито не е ли Литекс София-Левски София Рейтинг: 4 6
(Гост)
ЦСКА София - Динамо-Спартак Рейтинг: 3 5
(Гост)
Да Рейтинг: 0 4
(Гост)
Derbito ne e li huq mi i guza ti Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
С този съдия победата за етрополе е сигурна Рейтинг: 4 2
(Гост) 4
отговор
H Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Кабака е на хранилка в Литекс. Рейтинг: 6 1
(Гост) 2
отговор
Чорбаков е не просто комунист, а микренски геронтофил-припознавач. Рейтинг: 8 3
(Гост) 1
отговор
Оооо Динамоооо баражеееннн Рейтинг: 2 6
(Гост)
Ооо Кърпачев ВЕКОВЕН. Рейтинг: 3 0