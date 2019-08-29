ЦСКА-София Cska-Sofia

Дунав 1:1 ЦСКА-София

последен:
25.08.2019

ЦСКА-София - Левски

следващ:
01.09.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Люпко Петрович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА-София и Левски

29 август 2019 | 15:26 - Обновена
Георги Кабаков ще свири дербито между ЦСКА-София и Левски
Георги Кабаков ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА-София и Левски в неделя. Припомняме, че Етър пусна жалба срещу пловдивчанина след двубоя с Ботев (Враца), загубен от "болярите" с 1:2 преди няколко дни. Ето съдийските назначения за двубоите от осмия кръг в efbet Лигата:

30 август, петък 18:00 часа
ПФК Черно море - ПФК Дунав
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев

30 август, петък 20:30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров

31 август, събота 18:00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Мартин Живков Богдев

31 август, събота 20:30 часа
ФК Етър - ПФК Берое
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

1 септември, неделя 15:00 часа
ФК Витоша - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Иван Захариев Вълчев

1 септември, неделя 17:45 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Валентин Желев Добрев

1 септември, неделя 20:30 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Костадинов Иванов
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 770

Добави коментар ›› Коментари (15)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
681
(Гост) 15
отговор
29 август 2019 | 15:40

Хайде, Гришата пак започна със старите ловешки номера, добре известни ни от деветдесетте години. Съдии, подкупи, хванати играчи и прочие. Рейтинг: 0 0

Тирето
(Гост) 14
отговор
29 август 2019 | 15:40

Ловепедерлаков---грухняков Рейтинг: 0 0

Дааа
(Гост) 13
отговор
29 август 2019 | 15:40

Говед..ата си сложиха съдия Рейтинг: 2 1

Подуенски джендераст
(Гост) 12
отговор
29 август 2019 | 15:39

Всичко, което не е среща с Антверпен е добре, че от онази последната ни остана етикета "идиотите на Европа" завинаги. Рейтинг: 0 0

Арда1924
(Гост) 11
отговор
29 август 2019 | 15:39

Честито на кърджалийци с тоя съдия Петър Костадинов загубата ни е в кърпа вързана Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Три4ко кенефа
(Гост) 9
отговор
29 август 2019 | 15:39

Ве4е съм Темелко и сам ребрандиран ловешки продажник само Литекс цска Рейтинг: 1 2

Темелко Георгиев
(Гост) 8
отговор
29 август 2019 | 15:39

Гостите ще излязат ли с екипите на Галатасарай - техните събратя, а на полувремето в съблекалнята ше побиват главите в килимчетата да помолят Аллахата за помощ Рейтинг: 0 0

Литекс София цска
(Гост)
29 август 2019 | 15:40

Млъкни микренец Рейтинг: 0 0

Темелко Георгиев
(Гост) 7
отговор
29 август 2019 | 15:32

Боко Харам и Ислямска държава да прочистят секБтор... нека подпишем петицията Рейтинг: 2 5

ha
(Гост)
29 август 2019 | 15:34

Знаем че са от вашата вяра,нали ДПС е собственик на ловешкия катун. Рейтинг: 2 2

Три4ко кенефа
(Гост) 6
отговор
29 август 2019 | 15:32

Дербито не е ли Литекс София-Левски София Рейтинг: 4 6

Темелко Георгиев
(Гост)
29 август 2019 | 15:35

ЦСКА София - Динамо-Спартак Рейтинг: 3 5

Община Ловеч
(Гост)
29 август 2019 | 15:35

Да Рейтинг: 0 4

A
(Гост)
29 август 2019 | 15:40

Derbito ne e li huq mi i guza ti Рейтинг: 0 0

STUN
(Гост) 5
отговор
29 август 2019 | 15:30

С този съдия победата за етрополе е сигурна Рейтинг: 4 2

Yyyvjjgf
(Гост) 4
отговор
29 август 2019 | 15:30

H Рейтинг: 0 0

.
(Гост) 3
отговор
29 август 2019 | 15:30

Кабака е на хранилка в Литекс. Рейтинг: 6 1

Чорбаков
(Гост) 2
отговор
29 август 2019 | 15:30

Чорбаков е не просто комунист, а микренски геронтофил-припознавач. Рейтинг: 8 3

Темелко Георгиев
(Гост) 1
отговор
29 август 2019 | 15:27

Оооо Динамоооо баражеееннн Рейтинг: 2 6

ha
(Гост)
29 август 2019 | 15:31

Ооо Кърпачев ВЕКОВЕН. Рейтинг: 3 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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