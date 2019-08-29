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БГ Футбол

Димитър Димитров ще ръководи дербито между Локо (Сф) и Монтана

29 август 2019 | 15:16
Димитър Димитров ще ръководи дербито между Локо (Сф) и Монтана
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Съдийски назначения мачовете от седмия кръг във Втора футболна лига:

30 август, петък 19.30 часа
ПФК Лудогорец АД II - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Красимир Здравков Стойчев

30 август, петък 20.00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Даниел Пламенов Краевски АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Ангелов

31 август, събота 18.00 часа
ФК Кариана - ФК Литекс
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Николай Георгиев Нанев

31 август, събота 18.00 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Монтана 1921
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Стоян Маринов Алексиев

31 август, събота 19.00 часа
ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Любомир Йорданов Войков

31 август, събота 20.00 часа
ПФК Спартак Плевен - Спартак Варна
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Алексей Иванов Николов

31 август, събота 20.00 часа
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Поморие
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димитър Герчев Димитров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Христо Тенев Недялков

2 септември, понеделник 20.30 часа
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Септември
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Георги Иванов Хаджийски
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Спортни новини		 Прочетена 96

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                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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