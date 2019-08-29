Димитър Димитров ще ръководи дербито между Локо (Сф) и Монтана

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БГ Футбол
Съдийски назначения мачовете от седмия кръг във Втора футболна лига:
30 август, петък 19.30 часа
ПФК Лудогорец АД II - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Пламенов Марков
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Красимир Здравков Стойчев
30 август, петък 20.00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Даниел Пламенов Краевски АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
31 август, събота 18.00 часа
ФК Кариана - ФК Литекс
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Николай Георгиев Нанев
31 август, събота 18.00 часа
ФК Локомотив 1929 - ПФК Монтана 1921
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Стоян Маринов Алексиев
31 август, събота 19.00 часа
ФК Черноморец Балчик - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Любомир Йорданов Войков
31 август, събота 20.00 часа
ПФК Спартак Плевен - Спартак Варна
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Алексей Иванов Николов
31 август, събота 20.00 часа
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Поморие
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димитър Герчев Димитров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Христо Тенев Недялков
2 септември, понеделник 20.30 часа
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Септември
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Георги Иванов Хаджийски
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