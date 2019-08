Порше показаха първия си болид за Формула Е

Порше показаха публично дизайна на първия си автомобил за електрическия шампионат Формула Е. Те направиха това по оригинален начин – чрез видео игра, в която пилотите на тима Андре Лотерер и Нийл Яни откриха болида и премахнаха покривалото му.

Колата носи традиционните цветове на Порше, а емблемата на производителя на спортни автомобили може да се види на т.нар. "ореол". Моделът носи името Porsche 99X Electric и се появява по-малко от шест месеца преди дебюта на дългоочаквания напълно електрически модел на конструктора Porsche Taycan.

Great partnerships also for our first season in Formula E! #porsche #formulae pic.twitter.com/uaMLdo6i3K — neel jani (@neeljani) August 29, 2019

Първият официален тест на електрическия болид във Формула Е ше бъде в средата на октомври във Валенсия.