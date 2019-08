Габигол прати Фламенго на полуфинал след 35 години

The best moments from the 1-1 draw between @Flamengo & @SCInternacional, a result that saw Flamengo advance to their first #Libertadores semifinal in 35 years! @FTBSantander pic.twitter.com/la0CoGNCx5 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 29, 2019

Бразилският гранд Фламенго е на полуфинал в Копа Либертадорес за първи път след пауза от 35 години. Фла се класира сред четирите най-добри състава на Южна Америка за 2019 година, след като завърши 1:1 в гостуването на Интернасионал . Головете бяха дело на Линдосо в 62-ата минута и на Габигол в 85-ата минута. Така с общ резултат 3:1 тимът от Рио де Жанейро продължи напред и мечтае за финала на 23 ноември в Чили.Пред около 50 000 зрители на "Ещадио Бейра Рио" в Порто Алегре гостите пропуснаха невероятно положение още във втората минута, когато Габигол излезе сам срещу вратаря, но не се разписа. Гостите контролираха играта, като не позволяваха на домакините да стигнат до голови положения. "Червените" имаха няколко опасни удара отдалеч, а в края на първата част Габигол отново пропусна сам срещу вратаря.Второто полувреме домакините, които изоставаха с два гола се хвърлиха в атака, като в 62-ата минута поведоха . Линдосо беше точен с глава след центриране от фаул, а след съветване с ВАР попадението беше зачетено, тъй като гостите искаха засада. Опитните Гереро и Д`Алесандро започнаха да вярват в обрат, пробвайки няколко удара. Габигол обаче разби надеждите на домакините за пълен обрат в 84-ата минута, когато завърши светкавична контраатака с гол и прати Фламенго напред в турнира.Феновете на Фла плачеха от радост, след като 35 години не бяха виждали участие на полуфинал, и сега мечтаят за големия финал.Преди това обаче играчите на Жорже Жесус трябва да се справят с шампиона на континента от 2017 година Гремио , който отстрани много драматично след общ резултат 2:2 фаворита за трофея Палмейрас . Бразилският шампион беше победил с 1:0 в първата среща в Порто Алегре, след което поведе в Сао Пауло, но допусна обрат и Гремио е на трети пореден полуфинал.