Дори травма в рамото не успя да спре Джокович на US Open

Сърбинът, който получи специална медицинска помощ за болки в лявото рамо преди началото на срещата на "Артър Аш", беше под очевидно напрежение в първия сет. Той дори взе медицински таймаут при 4:3, но се завърна и затвори частта с 6:4. Поставеният под номер 1 в схемата получи отново помощ преди началото на втория сет, в който Лондеро стигна до два пробива и поведе с 3:0.

Джокович обаче не се предаде. Той спечели следващите пет гейма и остави само три разигравания за Лондеро в тайбрека, след което рамото бе отново третирано от лекарите. В третия сет сърбинът не се се затрудни особено и затвори мача с 6:1.



Следващият съперник на Джокович ще бъде или неговият сънародник Душан Лайович, или американецът Денис Кудла. Двамата не успяха да изиграят мача си от втория кръг снощи заради дъжда в Ню Йорк.



Напред продължава и японецът Кей Нишикори, който е потенциален съперник на Григор Димитров на 1/8-финалите. Той е поставен под №7 и тази нощ спечели с 6:2, 4:6, 6:3, 7:5 срещу американеца Брадли Клан.

Това бе победа №25 на Нишикори на US Open. По традиция японецът се представя много силно в Ню Йорк, като в последните си две участия записа полуфинали. Той има и финал преди пет години, който обачезагуби от Марин Чилич.







