Бока на полуфинал в Либертадорес, но даде две жерти за дербито с Ривър

For the 17th time in their history, and 10th time since 2000, @BocaJrsOficial are into the #Libertadores semifinals. pic.twitter.com/UhMMdt4PkO — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 29, 2019



При страхотна атмосфера и пълни трибуни на "Бомбонера" наставникът на аржентинците The best moments from the scoreless draw between @BocaJrsOficial & @LDU_Oficial that sent the hosts to the #Libertadores semifinals.@FTBSantander pic.twitter.com/8hi38qVe5K — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 29, 2019 Те със сигурност са аут за сблъсъка с "милионерите" за първенство, но нов мегасблъсък между колосите на Аржентина се задава в най-силния клубен турнир на Южна Америка. Именно тази нощ Бока ще разбери дали излиза срещу вечния си съперник в битката за финала.



Шампионът на Южна Америка гостува на Серо Портеньо в Парагвай в последен четвъртфинал от турнира, след като има преднина от два чисти гола след първата среща в Буенос Айрес. Полуфиналите от турнира ще се играят на 1-2 и на 22-23 октомври. ¡Daniele, de América! pic.twitter.com/EbQwMcXlDY — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 29, 2019



Италианската звезда Даниеле де Роси направи дебют в Либертадорес, след като се появи на терена в 80-ата минута. Той стори това с №7 на гърба, а не с любимия му №16, тъй като в турнира е картотекиран на мястото на Кристиан Павон, който отиде в Лос Анжелис Галакси.

Още с първото си докосване Де Роси беше близо до гол, като имаше и претенции за дузпа срещу него, но такава не бе отсъдена. Carlitos pic.twitter.com/mydJ4fAhf1 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 29, 2019



