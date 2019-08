Тенис Без тенис на външните кортове в третия ден на US Open 29 август 2019 | 01:17 0



Due to the weather, the Wednesday day session -- Session No. 5 -- has been cancelled for all matches on the outer courts.#USOpen pic.twitter.com/ePdWFUMGVj — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019 Победи под покривите на двете най-големи съоръжения постигнаха Роджър Федерер, Кей Нишикори, Каролина Плишкова, Елина Свитолина (елиминирала Винъс Уилямс) и Медисън Кийс (победила с 6:4, 6:1 китайката Лин Жу). За третия кръг, но без игра, се класира и първата ракета на България Григор Димитров, тъй като се разбра, че съперникът му във втория кръг Борна Чорич е решил да прекрати участието си в надпреварата заради контузия в гърба. Всички мачове на външните кортове от програмата за сряда в крайна сметка бяха отложени, обявиха организаторите на US Open. Заради лошото време и непрестанния дъжд в Ню Йорк в третия ден на последния за годината турнир от "Големия шлем" тенис се игра само на двата най-големи корта, разполагащи с подвижен покрив - "Артър Аш" и "Луис Армстронг". Така програмата на турнира доста се обърка, а сега предстоят мачовете от вечерната сесия.Победи под покривите на двете най-големи съоръжения постигнаха Роджър Федерер, Кей Нишикори, Каролина Плишкова, Елина Свитолина (елиминирала Винъс Уилямс) и Медисън Кийс (победила с 6:4, 6:1 китайката Лин Жу). За третия кръг, но без игра, се класира и първата ракета на България Григор Димитров, тъй като се разбра, че съперникът му във втория кръг Борна Чорич е решил да прекрати участието си в надпреварата заради контузия в гърба. 0



