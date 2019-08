Тенис Свитолина пречупи Винъс в два сета 29 август 2019 | 00:11 0



Taking a page from her @CincyTennis notebook, @Venuseswilliams puts in an on-court request for at the @usopen! pic.twitter.com/3G5rIMrZTm — WTA (@WTA) August 28, 2019 Свитолина взе от самото начало инициативата срещу 39-годишната ветеранка. Половинката на Гаел Монфис направи пробив още в първия гейм в мача и го затвърди за ранен аванс от 2:0. Малко по-късно украинката поведе с 5:2 след нов брейк, но веднага след това загуби своето подаване. Уилямс заличи 3 сетбола и се пребори за 4:5, но Свитолина не трепна и с гейм на 30 сложи край на втората част.

.@ElinaSvitolina wins a 6-4, 6-4 battle over two-time champion Venus Williams!



The No. 5 seed moves into the @usopen third round in just under two hours--> https://t.co/oilrnKrjjJ pic.twitter.com/7mTTJf3Ka1 — WTA (@WTA) August 28, 2019 Във втория сет Винъс поведе с 3:0, но Свитолина се доближи на гейм до победата след страхотен обрат и аванс от 5:3. Последва маратонски девети гейм, в който американката отрази 5 мачбола и принуди съперничката си да сервира за победата при 5:4. Украинката изпълни задачата без особени проблеми и с шестия си мачбол най-сетне пречупи опитната си противничка. Поставената под №5 в схемата украинка Елина Свитолина последва Каролина Плишкова и се класира за третия кръг на US Open. Под покрива на "Луис Армстронг Стейдиъм" заради дъжда в Ню Йорк Свитолина се справи в два сета с двукратната шампионка на US Open и бивша №1 в света Винъс Уилямс - 6:4, 6:4. В третия кръг украинката може да срещне сънародничката си Даяна Ястремска (№32 в схемата), ако тя победи шведката Ребека Петерсон.Свитолина взе от самото начало инициативата срещу 39-годишната ветеранка. Половинката на Гаел Монфис направи пробив още в първия гейм в мача и го затвърди за ранен аванс от 2:0. Малко по-късно украинката поведе с 5:2 след нов брейк, но веднага след това загуби своето подаване. Уилямс заличи 3 сетбола и се пребори за 4:5, но Свитолина не трепна и с гейм на 30 сложи край на втората част.Във втория сет Винъс поведе с 3:0, но Свитолина се доближи на гейм до победата след страхотен обрат и аванс от 5:3. Последва маратонски девети гейм, в който американката отрази 5 мачбола и принуди съперничката си да сервира за победата при 5:4. Украинката изпълни задачата без особени проблеми и с шестия си мачбол най-сетне пречупи опитната си противничка.

