Отново трудно начало, но победа за Федерер в мач №100 на US Open (видео)

It's been a fast start for @DzumhurDamir.



The leads Roger Federer 6-3 on Arthur Ashe Stadium. #USOpen pic.twitter.com/QFrgExiifJ — ATP Tour (@ATP_Tour) August 28, 2019 Мачът се проведе под покрива на централния корт "Артър Аш Стейдиъм", тъй като в Ню Йорк продължава да вали дъжд. На нито един корт с изключение на двата най-големи не се играе тенис от началото на третия ден на US Open. Двубоят започна кошмарно за Федерер, който допусна цели два поредни пробива и съответно губеше с 0:4 в първия сет. Швейцарецът върна единия пробив, но не и другия, което позволи на Джумхур да затвори първата част с 6:3.



Във втория сет нещата започнаха да придобиват доста по-очакван вид и този път Федерер бе тенисистът, който рано успя да притисне съперника си. Бърз пробив на 30 във втория гейм бе затвърден от поставения под №3 ветеран и швейцарецът поведе с 3:0. Федерер имаше и брейкпойнт за 4:0, но Джумхур се измъкна, прекъсвайки серията на противника си от три поредин гейма. Босненецът обаче не успя да стори нищо повече до края на сета освен това да вземе още един гейм.

Third round bound



: @usopen | @rogerfederer pic.twitter.com/al8fXnmFjH — ATP Tour (@ATP_Tour) August 28, 2019 В третата част Федерер отново поведе с 3:0 и пак имаше възможност за пробив в четвъртия гейм., която не съумя да реализира. При 4:2 в седмия гейм Федерер отрази цели 3 възможности за пробив и в крайна сметка се пребори за 5:2, а не след дълго затвори сета с 6:3.



В четвъртата част пробивът за Федерер дойде в третия гейм и позволи на швейцареца да поведе с 3:1 малко след това. Четвъртият гейм мина и през брейкпойнт за Джумхур, но Федерер нямаше повече проблеми до края на сета и не допусна допълнително усложняване на продължилия 2 часа и 22 минути мач.

@rogerfederer will meet Lucas Pouille or Daniel Evans for a spot in the @usopen Round of 16. #USOpen — ATP Tour (@ATP_Tour) August 28, 2019 Федерер заби 16 аса, допусна 4 двойни грешки, като записа общо 58 уинъра и 45 непредизвикани грешки



Федерер заби 16 аса, допусна 4 двойни грешки, като записа общо 58 уинъра и 45 непредизвикани грешки (статистиката на мача) . Швейцарецът реализира 5 от 9-те си възможности за пробив и вече гледа към следващата фаза. Федерер вече има 87 победи и 13 загуби на US Open, като продължава да няма поражение във втория кръг на турнира в Голямата ябълка - 19-0.

