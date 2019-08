Тенис Плишкова и Нишикори се класираха за третия кръг 28 август 2019 | 21:09 - Обновена 0



@keinishikori overcomes a late surge from Klahn and reaches R3 after a 4-set battle under the roof!#USOpen pic.twitter.com/bb0MX2pcKV — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019 За третия кръг се класира междувременно и финалистът от 2014 година Кей Нишикори. На “Луис Армстронг Стейдиъм” поставеният под №7 японец загуби сет срещу американеца Брадли Клан, но все пак го прекърши с 6:2, 4:6, 6:3, 7:5. Японецът водеше с 5:1 в четвъртия сет, но допусна срив и изравняване до 5:5, преди да се пребори за успеха. Нишикори, който е потенциален съперник на Григор Димитров на 1/8-финалите, ще срещне в третия кръг поставения под №31 Кристиан Гарин (Чили) или 20-годишния австралийски талант Алекс де Мино.



В Ню Йорк продължава да вали дъжд и се играе тенис само на двата най-големи корта в момента. Финалистката от 2016 година, бивша лидерка в световната ранглиста и поставена под №3 Каролина Плишкова преодоля с лекота втория кръг на US Open 2019. Чехкинята надигра с 6:1, 6:4 грузинската квалификантка Мариам Болквадзе. На централния корт "Артър Аш Стейдиъм" Плишкова заби 9 аса и се справи с противничката си само за 66 минути, като в първия сет не даде шанс на Болквадзе, а във втория грузинката бе малко по-равностойна, но не успя да стори нещо по-сериозно срещу далеч по-опитната чехкиня. В третия кръг Плишкова чака Онс Жабур (Тунис) или Алиаксандра Саснович (Беларус).



