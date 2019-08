Тенис Борна Чорич: Трудно решение, но тялото ми казва да спра 28 август 2019 | 20:57 - Обновена 0



копирано





View this post on Instagram A post shared by Borna Coric (@bornacoric) on Aug 28, 2019 at 10:31am PDT

“Много съм тъжен, защото трябваше да се оттегля от турнира. Последните два месеца бяха много тежки заради контузията, която получих. Най-лошото нещо, което би могло да се случи на един спортист е да получи контузия насред състезание. Никога не е лесно да се оттеглиш, но в този момент тялото ми казва да спра и да анализирам ситуацията. Затова колкото и да е трудно това решение, мисля, че то е мъдро в дългосрочен план.



Ню Йорк е един от най-хубавите градове в света и нямам търпение да играя на US Open следващата година.



Благодаря на всички за невероятната подкрепа, която получих тук, накарахте ме да се чувствам като у дома си. Ще се видим през следващата година”, написа в социалните мрежи 22-годишният хърватин, който бе поставен под №12 в схемата на US Open. Хърватинът Борна Чорич се обърна към феновете си след оттеглянето си от Откритото първенство на САЩ. Чорич трябваше да играе тази нощ с първата ракета на България Григор Димитров в среща от втория кръг, но травма го принуди да напусне турнира без игра, което пък автоматично класира хасковлията за следващата фаза.“Много съм тъжен, защото трябваше да се оттегля от турнира. Последните два месеца бяха много тежки заради контузията, която получих. Най-лошото нещо, което би могло да се случи на един спортист е да получи контузия насред състезание. Никога не е лесно да се оттеглиш, но в този момент тялото ми казва да спра и да анализирам ситуацията. Затова колкото и да е трудно това решение, мисля, че то е мъдро в дългосрочен план.Ню Йорк е един от най-хубавите градове в света и нямам търпение да играя на US Open следващата година.Благодаря на всички за невероятната подкрепа, която получих тук, накарахте ме да се чувствам като у дома си. Ще се видим през следващата година”, написа в социалните мрежи 22-годишният хърватин, който бе поставен под №12 в схемата на US Open.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1210

1