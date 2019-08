Франция Ривалдо: Неймар не е сред тримата най-добри играчи в света 28 август 2019 | 20:25 - Обновена 0



Бразилската футболна легенда Ривалдо не смята, че сънародникът му Неймар е сред тримата най-добри футболисти в света в момента. “Кой е най-добрият играч в света? В момента това е Лионел Меси. Кристиано Роналдо е втори, а за това кой е на трето място не съм мислил. Неймар? Не, не е Неймар заради всичко, което се случи миналия сезон. Ако се върне в испанския футбол, следващата кампания може да е сред най-добрите трима, че дори и най-добрият. Messi's still No.1 - Neymar's not even among the top 3 in the world, says Rivaldo https://t.co/GHU7EiJZNz that said, Rivaldo would still love to see Ney back at Barça pic.twitter.com/IOInT8OkSH — AS English (@English_AS) 28 август 2019 г. Мисля, че сгреши, като напусна



Дали ще стане пренасищане в атаката на Барса? За добрите винаги има място. На всички им се иска да разполагат с най-добрите. Би било добре за футбола и грандиозно за Барселона. Играх там и затова ми се иска той да отиде в Барса, но ако отиде в Мисля, че сгреши, като напусна Барселона , но ми се иска да се върне. С Неймар си по-силен в Шампионската лига. Знаем, че той сбърка, но вярвам, че щом започне да вкарва голове, това ще бъде забравено. Баща му също осъзнава, че е допуснал грешка. Все още има време за него да се върне, да поиска прошка и да направи силни сезони.Дали ще стане пренасищане в атаката на Барса? За добрите винаги има място. На всички им се иска да разполагат с най-добрите. Би било добре за футбола и грандиозно за Барселона. Играх там и затова ми се иска той да отиде в Барса, но ако отиде в Реал Мадрид , пак ще е добре за този клуб, както и за Неймар. Желая обаче той да се върне в Барселона”, коментира Ривалдо пред Cadena SER.

