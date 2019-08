Тенис Скандалджията Кирьос отново в действие, пак се скара със съдията и ядоса съперника си (видео) 28 август 2019 | 17:56 0



копирано







Вече почти няма мач с участието на Ник Кирьос, в който австралиецът да не е замесен в нещо любопитно или скандално. Такъв бе и двубоят на австралиеца от първия кръг на US Open с американеца Стийв Джонсън снощи. Поставеният под №28 в схемата Кирьос спечели с 6:3, 7:6 (1), 6:4, а след края на срещата нарече Асоциацията на тенисистите професионалисти (ATP) “доста подкупна”. Кирьос бе глобен солидно за невъздържаното си поведение по време на турнира в Синсинати по-рано този месец. “ATP е доста подкупна, така или иначе. Изобщо не ме е грижа за това (глобата). Защо говорим за нещо, което се е случило преди 3 седмици, когато току-що съм изритал някого от първия кръг на US Open?”, коментира Кирьос след мача си с Джонсън. @NickKyrgios is in the zone tonight!



: @usopen | #USOpen pic.twitter.com/iYDqFFanTP — ATP Tour (@ATP_Tour) August 28, 2019 Във въпросния двубой Кирьос отново имаше разправия със съдията на стола в една ситуация, а американският му съперник не бе очарован от това и го показа ясно на австралиеца. Във въпросния двубой Кирьос отново имаше разправия със съдията на стола в една ситуация, а американският му съперник не бе очарован от това и го показа ясно на австралиеца.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2479 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1