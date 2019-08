Испания Хамес се интересувал повече от веждите и прическата си, отколкото от подготовката си 28 август 2019 | 15:30 - Обновена 0



“Това момче е разсеяно. Вместо да работи върху предсезонната си подготовка той си оправяше веждите и прическата, когато трябваше да полага усилия за своята физическа форма. Играч, който печели по 7,5 млн. евро на година не може да пренебрегва подготовката си. Големите отбори като Реал Мадрид предполагат, че играчите им са професионалисти и че се подготвят. Това момче обаче не е добре в главата, не се подготвя. Как ще е готов един играч, който прекарва месеци извън терена от купон на купон? Още в първия цикъл от мачове ще се контузи. James Rodríguez's injury problems? "He's distracted, he doesn't look after himself" - so says former Colombia national team doctor Héctor Fabio Cruz https://t.co/hHn3GPTdNa in terms of preparation, James "is the polar opposite of Cristiano Ronaldo" pic.twitter.com/Yu3ZErkwGA — AS English (@English_AS) 28 август 2019 г. Един спортист трябва да подготвя тялото си за тежките натоварвания, които му предстоят. Това е неговата почивка. Хамес не може да спре с работата, защото знае, че трябва да тренира всеки ден. Ако спре, ще загуби цяла година. Аз бях предсказал, че още при първото по-голямо натоварване той ще си има проблеми, защото не тренира. Напусна Мондиала контузен и отиде на плажа, взе си частен самолет и си почиваше. Не може така. Копа Америка мина и той се прибра в Меделин. Там той не тренира и колко време беше извън терените? Después de un largo tiempo he vuelto al Bernabéu . Ha sido una una sensación única. Gracias a la afición por el cariño. Seguiremos trabajando para mejorar. pic.twitter.com/xaf0WMOeHI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 24 август 2019 г. Футболът е като бърз влак, който се движи с 350 километра в час. Ако слезеш на някоя спирка, повече няма да го стигнеш. Да си оправяш веждите и косата, да се снимаш за списание и да излизащ с новото гадже… това е да слезеш от вагона и да не се качиш повече, защото останалите играчи продължават и няма да ти дадат предимство. Ако иска да се поправи, трябва да промени характера и отношението си. Възхитителен футболист е, но с какво поддържа кариерата си? Прави мач-два, но трети не може заради голямото натоварване. Трябва да започне наново процеса, иначе друг ще заеме титулярното място и тогава няма да се завърне, като ще се повтори същата история, през която вече мина”, коментира Крус пред FutbolRed. Бившият лекар на колумбийския национален отбор Ектор Фабио Крус отправи остри критики към плеймейкъра на Реал Мадрид Хамес Родригес . Според специалиста по спортна медицина проблемите с контузиите на играча идват от липсата на адекватна физическа подготовка от негова страна.“Това момче е разсеяно. Вместо да работи върху предсезонната си подготовка той си оправяше веждите и прическата, когато трябваше да полага усилия за своята физическа форма. Играч, който печели по 7,5 млн. евро на година не може да пренебрегва подготовката си. Големите отбори като Реал Мадрид предполагат, че играчите им са професионалисти и че се подготвят. Това момче обаче не е добре в главата, не се подготвя. Как ще е готов един играч, който прекарва месеци извън терена от купон на купон? Още в първия цикъл от мачове ще се контузи.Един спортист трябва да подготвя тялото си за тежките натоварвания, които му предстоят. Това е неговата почивка. Хамес не може да спре с работата, защото знае, че трябва да тренира всеки ден. Ако спре, ще загуби цяла година. Аз бях предсказал, че още при първото по-голямо натоварване той ще си има проблеми, защото не тренира. Напусна Мондиала контузен и отиде на плажа, взе си частен самолет и си почиваше. Не може така. Копа Америка мина и той се прибра в Меделин. Там той не тренира и колко време беше извън терените?Футболът е като бърз влак, който се движи с 350 километра в час. Ако слезеш на някоя спирка, повече няма да го стигнеш. Да си оправяш веждите и косата, да се снимаш за списание и да излизащ с новото гадже… това е да слезеш от вагона и да не се качиш повече, защото останалите играчи продължават и няма да ти дадат предимство. Ако иска да се поправи, трябва да промени характера и отношението си. Възхитителен футболист е, но с какво поддържа кариерата си? Прави мач-два, но трети не може заради голямото натоварване. Трябва да започне наново процеса, иначе друг ще заеме титулярното място и тогава няма да се завърне, като ще се повтори същата история, през която вече мина”, коментира Крус пред FutbolRed.

