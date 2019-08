Тенис Григор Димитров за контузията и новите перспективи пред него 28 август 2019 | 12:38 - Обновена 1



"Нямаше как да продължа повече. Цялото рамо ме болеше. Не можех да направя много. Четири седмици не пипнах ракета. Не се подложих на операция, което позитивно. Това ме държеше, честно казано. Никога не съм бил контузен и това ми се случи за първи път, така че трябваше да се справям с това предизвикателство и психически. Имах проблеми с това за известно време", признава Димитров прд сайта на АТР.



Българинът е достигнал някои от най-високите нива в тениса - титлата в Лондон и изкачването до №3 в света. Спечели титла от сериите "Мастърс" - през 2017-та година в Синсинати, както и 23 победи на играчи от Топ 10 в кариерата си.



Но за месец той не може да се състезава и трябва да разбере какво е да не можеш да правиш онова, което обичаш. "Не можеш да играеш, не можеш да тренираш. Стоиш у дома и за около един час можеш да правиш някои базови упражнения, което те побърква. Стоях, четях, разхождах се, тичах, правех това и онова и накрая пак ми оставаше половин ден за убиване. Работих върху други неща, но пропускаш не малко...".



"Няма как да не съм щастлив, че на 28-годишна възраст нямах контузия. Радвам се и съм щастлив от този факт, но когато се случи си казваш: "О! Всъщност можеше да имаше контузии, Григор, така че имай това предвид занапред", добавя Димитров.

#usopen #atp #r2 #grigordimitrov Vs #bornacoric #preview

На 29.08. от около 04 часа българско време първата ни ракета при мъжете Григор Димитров излиза в среща от втори кръг на ЮС Оупън срещу Борна Чорич. Двубоят е втори по ред във вечерната сес… https://t.co/384dUmtqSR pic.twitter.com/ooUqQexcQi — TENNIS-ANALYSES (@tennis_analyses) 28 август 2019 г. Но след като се завръща, Григор така и не успява да достигне онова ниво, което го отвежда почти до върха на спорта. Той влиза в US Open като №78 и е загубил 7 от последните си 8 мача, включително от №405 в света Кевин Кинг в Атланта.



"Трябва просто да продължиш напред, предполагам. Няма много какво друго да сториш. Гадно е, със сигурност. Честен съм. Особено, когато знам на какво съм способен, какво съм правил. Със сигурност се отразява на самочувствието ти до определена степен. Но аз вярвам в усилията, които влагам. Вярвам в себе си, вярвам в целия отбор, който е зад мен", категоричен е той.



"Всичко е въпрос на отношение. Ако правя правилните неща, може би няма да се случи веднага, може би няма да стане за седмица, месец или един Бог знае за колко време, може би следващата година. Може би няма да спечеля двубой до края на годината. Но най-доброто, което можеш да направиш, е да си дадеш шанс, да се подготвяш на 100% и сега аз бавно започвам да се чувствам добре".



На "Ролан Гарос" българинът губи три тайбрека от Стан Вавринка. После губи след пет тежки сета от Корентин Муте на Уимбълдън. А в Синсинати, отново след решителен тайбрек, отново е победен от Вавринка. Така че не е като да е бил доминиран през цялото време.



"Това е най-тежкото нещо, когато си бил наистина близо. През тази година имаше доста такива мачове, в които имах възможността, бях съвсем близо, водех със сет, два сета, сетбол, мачбол... дори не мога да ги преброя вече".



Извън корта Димитров нямаше особено проблеми с формата си. Той обича да бъде във фитнеса, да тренира и да се храни правилно. Това го прави щастлив. Но на корта му беше по-трудно психически.



"Да знаеш, че не си изиграл много мачове, определено не помага. Да знаеш, че рамото може да те заболи в даден момент, не помага. Мога да кажа много негативни неща, но да се отдръпнеш от корта определено ти дава различна перспектива. Това е, което съм предназначен да правя. Наслаждавам му се, обичам го. Така че колкото време е нужно, аз ще продължа да работя за това. Освен това съм на 28, не съм на 38 с контузия. Това е страхотно. В момента чувствам, че има много позитиви и вярвам, че съм имал добри резултати, но знам, че мога по-добре и искам да бъда по-добър", коментира Димитров.



Той разбира, че неговият ранкинг се е сринал, но в момента не се притеснява от такива цели. Вместо това е фокусиран върху здравето си и работата занапред, дори да трябваше да понесе някои трудни загуби напоследък. Осемкратният шампион от ATP се чувства все по-добре.



"Това се случи твърде наскоро. Все още проблемът може да се завърне. Това е нещо, което дори операция няма да поправи. Практически трябваше да унищожа цялото си рамо и да го изградя отново с правилните упражнения. Трябваше да настроя и ракетата си. Така че има много малки компоненти, през които трябваше да премина, които са част от нещата, но не се виждат от хората. Но такъв е процесът.



В момента чувствам, че всичко е по-добре и продължаваме да работим. Чувствам се по-силен от всякога в рамото и се надявам, че това ще продължи по същия начин", добави Димитров.



За него предстои сблъсък с Борна Чорич, поставен под №12 в схемата, за първи път. Хърватинът призна, че не разглежда мача по по-различен начин заради ранкинга на българина.



"Определено това няма значение. Познавам Григор от много години. Той е страхотен човек и знам колко добре може да играе. Гледах го на финалите в Лондон, гледах го в Австралия, когато игра полуфинал. Той е играч, който реално е в Топ 10 винаги, понякога и Топ 5, когато играе добре. Очевидно в момента има проблеми, но това не означава нищо. В тениса, в един мач, можеш да победиш всеки. Не гледам ранкинга, особено срещу него. Той е сред топ играчите... Добре, последните месеци не са добри, но определено може да играе много, много добър тенис", коментира Чорич.



