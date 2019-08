Един от най-старите футболни клубове бе изваден от футболната лига на Англия

Един от най-старите футболни клубове в света Бери бе изваден от футболната лига на Англия заради финансови проблеми.

134-годишният отбор, който се състезава в третото ниво на английския футбол, имаше срок до снощи да намери нов собственик и да изпълни финансовите изисквания, но не успя и бе прекратено членството му във футболната лига. Бери е основан през 1885 година, а през 1900 и 1903-а печели купата на Англия.

