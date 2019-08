Тенис Надал не срещна затруднения срещу Милман 28 август 2019 | 04:49 - Обновена 0



копирано





Мачът започна с поредица от дълги разигравания, но още в четвъртия гейм Надал проби за 3:1. Дори и предупреждение за бавене на времето, когато сервираше за сета, не притесни трикратния победител на “Флашинг Медоус”, който го спечели с 6:3.



Матадора продължи да играе стабилно и във втория сет. В началото двамата си размениха по два гейма, но след това испанецът взе нещата в свои ръце и спечели следващите четири гейма, за 6:2 в своя полза.

A warm welcome back



The 3-time champ defeats Millman in straight sets in his R1 opener...@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/LPhsMoJSaW — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019

Доминацията на 33-годишния ветеран продължи и в третия сет, когато той поведе с два бързи пробива в началото и не изпусна инициативата до края за ново 6:2 в своя полза.



В следващия кръг Надал ще срещне още един австралиец в лицето на Танаси Кокинакис, който отстрани по пътя си Иля Ивашка с 6:3, 7:6(8), 6:7(4), 6:2.



Междувременно място във втория кръг си осигури и Денис Шаповалов, който спечели канадския сблъсък с Феликс Ожие-Алисам с 6:1, 6:1, 6:4. Франсис Тиафо също продължава напред след отказване на съпервика му Иво Карлович заради контузия. Гаел Монфис победи Алберт Рамос-Виньолас с 7:6(2), 6:4, 6:3. Беноа Пер пък се наложи също в три сета над Брайдън Шур с 6:2, 6:4, 6:4.



Рафаел Надал започна участието си на US Open с изразителна победа. Поставеният под №2 в схемата на турнира испанец се наложи с 6:3, 6:2, 6:2 в двубоя си срещу Джон Милман за малко повече от два часа.Мачът започна с поредица от дълги разигравания, но още в четвъртия гейм Надал проби за 3:1. Дори и предупреждение за бавене на времето, когато сервираше за сета, не притесни трикратния победител на “Флашинг Медоус”, който го спечели с 6:3.Матадора продължи да играе стабилно и във втория сет. В началото двамата си размениха по два гейма, но след това испанецът взе нещата в свои ръце и спечели следващите четири гейма, за 6:2 в своя полза.Доминацията на 33-годишния ветеран продължи и в третия сет, когато той поведе с два бързи пробива в началото и не изпусна инициативата до края за ново 6:2 в своя полза.В следващия кръг Надал ще срещне още един австралиец в лицето на Танаси Кокинакис, който отстрани по пътя си Иля Ивашка с 6:3, 7:6(8), 6:7(4), 6:2.Междувременно място във втория кръг си осигури и Денис Шаповалов, който спечели канадския сблъсък с Феликс Ожие-Алисам с 6:1, 6:1, 6:4. Франсис Тиафо също продължава напред след отказване на съпервика му Иво Карлович заради контузия. Гаел Монфис победи Алберт Рамос-Виньолас с 7:6(2), 6:4, 6:3. Беноа Пер пък се наложи също в три сета над Брайдън Шур с 6:2, 6:4, 6:4. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1655 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1