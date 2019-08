Тенис Зверев оцеля след тричасова битка с молдовец, Тийм е аут от US Open 28 август 2019 | 03:23 0



В същото време обаче Доминик Тийм се провали и отпадна още в първия си мач в Ню Йорк. Австиецът изненадващо загуби срещата си с 84-ия в света италианец Томас Фабиано, който се наложи с 6:4, 3:6, 6:3, 6:2 над 4-ия в схемата на турнира.

Upset on Ashe!



Thomas Fabbiano shocks Dominic Thiem, defeating the No. 4 seed 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 to advance to R2.#USOpen pic.twitter.com/XFQdEzFBb5 — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Ян-Ленард Щруф нямаше подобни проблеми и постигна лесна победа в три сета над Каспер Рууд - 6:4, 6:4, 6:2.



Това обаче не може да се каже за Жо-Вилфред Цонга, който се раздели с турнира след драматична загуба с 6:1, 7:6(2), 4:6, 6:7(5), 5:7 от американеца със звучното има Тенис Сандгрен.

