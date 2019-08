Тенис Халеп загуби сет, но се промъкна напред 28 август 2019 | 02:41 - Обновена 0



В началото срещата започна добре за Халеп, която направи три пробива в първия сет и отказа съперничката си с 6:3.



Вторият сет обаче бе като влакче на ужасите, особено в края. Гибс взе солидна преднина от 4:1 след като направи два пробива . След това никоя от двете тенисистки не успя да спечели гейм на свое подаване, като имаше пробив след пробив. Особено драматичен бе осмият гейм, в който Гибс имаше 6 сетбола, но така и не успя да сломи съпротивата на съперничката си. Все пак тя все сета в следващия гейм, в който Халеп допусна трети пореден пробив за 3:6.

Through to R2 @Simona_Halep overcomes a tough test from Gibbs and prevails 6-3, 3-6, 6-2...#USOpen pic.twitter.com/c7LVNAVJAn — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Румънката обаче вдигна рязко оборотите в третия сет и показа истинската си класа, като го спечели категорично с 6:2 и така затвори мача в своя полза.



В други срещи от първия кръг при жените днес Каролин Возняцки се измъкна с 1:6, 7:5, 6:3 срещу Яфан Уан. Елис Мертенс пък нямаше проблеми срещу Жил Тайхман с 6:2, 6:2, а София Кенин се наложи със 7:6(4), 6:3 над Коко Вандевеге.

