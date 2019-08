Тенис Колебливо, но успешно начало за Осака, ранно отпадане за Мугуруса 27 август 2019 | 23:56 - Обновена 0



Round 1



Defending @usopen champion @Naomi_Osaka_ survives a tough opening test by Blinkova, 6-4, 6-7(5), 6-2--> https://t.co/NqZKfcFn8C pic.twitter.com/7Zw6b94cg1 — WTA (@WTA) August 27, 2019 Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от “Големия шлем” Гарбинье Мугуруса обаче се сбогува с турнира още в първия кръг. Поставената под №24 испанка претърпя поражение от американката Алисън Риск с 6:2, 1:6, 3:6. Риск е следващата съперничка на бившата шампионка на “Ролан Гарос” Альона Остапенко (Латвия), която не даде сет на сръбкинята Александра Крунич - 6:3, 7:6 (7).

First Grand Slam win in my sleeve #usopen pic.twitter.com/Bc5E6ZLC7N — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) August 27, 2019 Бившата №2 в света и двукратна шампионка на “Уимбълдън” Петра Квитова (№6 в схемата) започна с лесна победа участието си - 6:2, 6:4 срещу сънародничката си от Чехия Дениса Алертова. Във втория кръг Квитова ще играе с германската ветеранка Андреа Петкович, която надви с 6:3, 6:4 румънката Михаела Бузаренеску. Шампионката от Торонто и поставена под №15 Бианка Андрееску (Канада) надигра с 6:2, 6:4 участващата с “уайлд кард” американка Кейти Волинец, а холандката Кики Бертенс елиминира с 6:4, 6:2 “щастливата губеща” от квалификациите Паула Бадоса (Испания).

1st round ... battle is an understatement! Thanks for the support out there #medreflexx #teamjule #Anzeige pic.twitter.com/d4Qe20IRWw — Jule Goerges (@juliagoerges) August 27, 2019 №26 в схемата Юлия Гьоргес (Германия) спаси мачбол по пътя към победата си срещу рускинята Наталия Вихлянцева с 1:6, 6:1, 7:6 (1), а №13 Белинда Бенчич (Швейцария) се справи безпроблемно с Манди Минела (Люксембург) - 6:3, 6:2. Победи в първия кръг днес записаха още Ализе Корне (Франция), Анастасия Павлюченкова (Русия), Даниел Колинс (САЩ), участващата с "уайлд кард" американка Франческа Ди Лоренцо, белгийката Кирстен Флипкенс ("щастлива губеща"), както и естонките Анет Контавейт (№21) и Кая Канепи.

