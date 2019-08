Тенис Григор срещу Чорич във вечерната сесия на "Луис Армстронг" (програма) 27 август 2019 | 23:11 - Обновена 0



Wednesday’s Order of Play is



Federer, Djokovic, Serena & Venus are all in action...



Роджър Федерер ще играе във втория мач от дневната сесия на "Артър Аш Стейдиъм" срещу босненеца Дамир Джумхур, а в първия мач от вечерната сесия защитаващият титлата си лидер в световната ранглиста Новак Джокович излиза срещу аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро. При дамите Серина Уилямс ще мери сили във втория мач от вечерната сесия с младата си сънародничка Кетрин МакНали. По-голямата сестра на Серина - Винъс, пък ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина в дневната сесия на "Луис Армстронг".

В третия ден на турнира мачовете си от втория кръг ще изиграят още шампионът от 2016 година Стан Вавринка, намиращият се в блестяща форма руснак Даниил Медведев, младата американска надежда при дамите София Кенин и първата ракета на Великобритания Йохана Конта.



ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СРЯДА ВИЖТЕ ТУК! Най-силният ни тенисист Григор Димитров ще изиграе мача си от втория кръг на тазгодишното Открито първенство на САЩ във вечерната сесия на втория по големина корт на турнира “Луис Армстронг Стейдиъм”. Съперник на българина ще бъде поставеният под №12 хърватин Борна Чорич, а според програмата двубоят е втори от вечерната сесия на корта, като първият двубой започва в 2,00 часа през нощта българско време. В него съпернички са Лорън Дейвис (САЩ) и австралийката Ашли Барти, която е №2 в схемата. Припомняме, че в първия кръг Димитров се справи в 4 сета с италианския ветеран Андреас Сепи.Роджър Федерер ще играе във втория мач от дневната сесия на “Артър Аш Стейдиъм” срещу босненеца Дамир Джумхур, а в първия мач от вечерната сесия защитаващият титлата си лидер в световната ранглиста Новак Джокович излиза срещу аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро. При дамите Серина Уилямс ще мери сили във втория мач от вечерната сесия с младата си сънародничка Кетрин МакНали. По-голямата сестра на Серина - Винъс, пък ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина в дневната сесия на “Луис Армстронг”.В третия ден на турнира мачовете си от втория кръг ще изиграят още шампионът от 2016 година Стан Вавринка, намиращият се в блестяща форма руснак Даниил Медведев, младата американска надежда при дамите София Кенин и първата ракета на Великобритания Йохана Конта.

