Рубльов изхвърли Циципас от US Open, Баутиста Агут също аут

Relentless from Rublev



The is into the @usopen 2R after defeating Tsitsipas 6-4, 6-7(5) 7-6(7) 7-5 pic.twitter.com/qfXj7ijNn7 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 В първия сет Рубльов реализира пробив в самото начало и това се оказа достатъчно, за да може той да вземе частта. В началото на втория сет двамата си размениха по един пробив, а в тайбрека Циципас надделя със 7:5, след като поведе с 5:2. В третия сет Рубльов проби за 4:2, Циципас веднага направи рибрейк и отново се стигна до тайбрек, в който този път руснакът излъга съперника си, въпреки че в един момент губеше с 2:4. В четвъртата част Рубльов сервираше за победата при 5:4, но допусна пробив на нула. Веднага след това обаче той спечели подаването на противника си и в крайна сметка със 7:5 сложи точка на спора. What a performance from Mikhail Kukushkin



He’s defeated Bautista Agut 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 to make the @usopen 2R pic.twitter.com/sVqdCN2Kzq — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 От турнира отпадна и още един относително високо поставен тенисист. №10 в схемата Роберто Баутиста Агут отстъпи изненадващо пред Михаил Кукушкин (Казахстан) с 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, 3:6. В същото време шампионът от 2014 година и поставен под №22 Марин Чилич (Хърватия) не даде сет на словака Мартин Клижан - 6:3, 6:2, 7:6 (6).

A first @usopen main draw victory for Matteo Berrettini.



A first @usopen main draw victory for Matteo Berrettini.



The 23-year-old beats Richard Gasquet 6-4, 6-3, 2-6, 6-2. #USOpen pic.twitter.com/wh219PlWDL — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 Напред продължават и италианците Матео Беретини (№24) и Лоренцо Сонего. Беретини срази французина Ришар Гаске с 6:4, 6:3, 2:6, 6:2, а Сонего не даде сет на испанеца Марсел Гранойерс - 6:3, 6:4, 6:4. Американецът Джон Иснър (№14) надигра испанския квалификант Гийермо Гарсия-Лопес с 6:3, 6:4, 6:4, испанският ветеран Фернандо Вердаско (№32) загуби сет срещу германския квалификант Тобиас Камке, но го победи с 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, а място във втория кръг си осигуриха още Алексей Попирин (Австралия), Александър Бублик (Казахстан), Джордан Томпсън (Австралия) и Жил Симон (Франция).

