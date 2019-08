Юноша без нито един мач за Ман Юнайтед сменя Рамзи в националния на Уелс

Аарън Рамзи отпадна от състава на Уелс за предстоящата евроквалификация срещу Азербайджан и контролата срещу Беларус през септември. Рамзи премина със свободен трансфер от Арсенал в Ювентус това лято, но изигра едва 20 минути за италианския шампион в предсезонна контрола.

SQUAD UPDATE



Aaron Ramsey has withdrawn from the Cymru squad for the upcoming matches against Azerbaijan and Belarus.



Dylan Levitt steps up from the U21s to replace him. #TogetherStronger | #WALAZE pic.twitter.com/WnzEKw7rgp