Тенис Федерер се класира за Заключителния турнир на ATP 27 август 2019 | 17:19 0



копирано



@rogerfederer, this is London calling...



The six-time champion has confirmed his place at the Nitto ATP Finals this November — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 38-годишният швейцарец е третият тенисист, който се класира за престижния турнир в Лондон през ноември. Той се присъединява към Новак Джокович и Рафаел Надал, които вече си гарантираха участие в Заключителния турнир.

"No."



Never change, @rogerfederer #USOpen pic.twitter.com/SCpfAHlYSN — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 Федерер има 57 победи и 15 поражения на турнира, който приема всяка година осемте най-силни играчи през сезона. Швейцарецът е шесткратен шампион и има още 4 финала в турнира.

A confident Roger is a dangerous Roger.@rogerfederer | #USOpen pic.twitter.com/LDe1fOSev1 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019 В своите 22 сезона в ATP тура Федерер има 1224 победи, 102 титли. Пред него по тези показатели е само Джими Конърс с 1274 победи и 109 титли. През 2019 година Маестрото от Базел има 3 трофея, като достигна и до финала на “Уимбълдън”, където претърпя драматично поражение от Джокович. Роджър Федерер се класира за рекорден 17-и път за Заключителния турнир на ATP. Това стана факт след победата на носителя на рекордните 20 титли от “Големия шлем” срещу индиеца Сумит Нагал в първия кръг на US Open тази сутрин.38-годишният швейцарец е третият тенисист, който се класира за престижния турнир в Лондон през ноември. Той се присъединява към Новак Джокович и Рафаел Надал, които вече си гарантираха участие в Заключителния турнир.Федерер има 57 победи и 15 поражения на турнира, който приема всяка година осемте най-силни играчи през сезона. Швейцарецът е шесткратен шампион и има още 4 финала в турнира.В своите 22 сезона в ATP тура Федерер има 1224 победи, 102 титли. Пред него по тези показатели е само Джими Конърс с 1274 победи и 109 титли. През 2019 година Маестрото от Базел има 3 трофея, като достигна и до финала на “Уимбълдън”, където претърпя драматично поражение от Джокович.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 104

1