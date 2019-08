Руска ММА звезда тренира в Свети Влас

View this post on Instagram

Последнюю неделю лета решили провести с семьей на море. Параллельно с отдыхом я набираю физическую форму и продолжаю тренироваться тут. Сейчас я в Болгарии, Святой Влас, подбираю подходящий зал, пишите, если кто-то хочет вместе потренироваться! #море #отдых #спорт #мотивация #strelapromotion #strelateam #mma

