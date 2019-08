Балкани Паркираха съветски танк пред стадиона на Цървена звезда 27 август 2019 | 15:07 0



Съветски танк бе паркиран пред стадиона на Цървена звезда преди възловия мач-реванш на сръбския гранд срещу Йънг бойс от плейофа за влизане в групите на Шампионска лига. Идеята е на водещата фенфракция на звездашите - Делие и цели надъхване на играчите за мача. Just a tank in front of Rajko Miti stadium today.

Tomorrow Crvena Zvezda will host Young Boys in the second leg of the play-off. pic.twitter.com/stjaf5O8ce — When Sunday Comes (@WSCsupporters) August 26, 2019 Танкът е модел Т-55 и е изваден от употреба преди години. Клубът одобри този ход, но в Хърватия съзрязаха провокация, тъй като машината е използвана във Вуковар във войната в Югославия през 90-те години на миналия век. "Провокация! Танк от Вуковар е паркиран в центъра на Белград", написа хърватското издание "Вечерни лист". От Цървена звезда обаче твърдят, че идеята с танка няма нищо общо с войната. "Това е символ откакто съм фен на Звезда. Няма нищо общо с войната, която свърши преди 25 години и този ход е изцяло свързан със спорта", коментира фен на сръбския гранд. 0



