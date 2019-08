Борис Бекер не може да си купи бира в Ню Йорк, защото...

Шесткратният шампион от турнирите по тенис от "Големия шлем" Борис Бекер се провали в опита си да купи бира в Ню Йорк. Бившият тенисист е бил взет от продавачите в магазин за твърде млад, за да му бъде продаван алкохол. Германецът е коментатор на телевизия Евроспорт по време на двубоите от Откритото първенство на САЩ. След края на работния ден Бекер е искал да си купи бира, но не е имал в себе си документ за самоличност, с който да покаже, че е на възраст над 21 години.

Guys, I went into supermarket yesterday and wanted to buy couple of beers ...woman at the counter asked me for ID...told her my age ( 51) ,she said I look younger and refused me the purchase since I had no ID...take that as a compliment #NYC